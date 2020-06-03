اليوم السابع
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صور.. ضبط مخازن لبيع المستلزمات الطبية غير مرخصة فى حملة بمركز أجا بالدقهلية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:29 م
صور.. ضبط مخازن لبيع المستلزمات الطبية غير مرخصة فى حملة بمركز أجا بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت حملة تموينية بناحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط مخزن بيع مستلزمات طبية بدون ترخيص.

ووجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية، على ضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المحلات، وضبط المخالفين وتحت إشراف العقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر، ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا تشكلت الحملة برئاسة عبد الناصر ابوالفتوح، ومصطفى عوض، ومحمد حسين، بالتعاون مع التفتيش الصيدلى باجا بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 8272 لسنة 2020 جنح اجا ضد عبده.ع.ع.ال صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية ميت أبوالحسين، ومحضر 8273 جنح اجا ضد شعبان.ال.م.ص صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية شنشا، وذلك لممارستهما نشاط بيع مستلزمات طبية بدون ترخيص، وتم التحفظ على العديد من المضبوطات من كمامات وكحول وأجهزة محاليل وسرنجات وشاش فازلين وبلاستر وماسكات تنفس وكانيولات وجونتيات، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .

 كما تم تحرير محضر رقم 3447 لسنة 2020 جنح اجا امن دولة طوارئ ضد جمال.س.ع صاحب مكتبة بقرية أبوالحسين، ومحضر 3448 جنح اجا امن دولة طوارئ ضد أحمد.ال.ال صاحب محل مستلزمات محمول بذات الناحية، ومحضر 3449 جنح اجا امن دولة طوارئ ضد صلاح.م.م صاحب محل بيع أدوات كهربائية بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار.

 

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الدقهلية

تموين الدقهلية

حملة تموينية باجا

مستلزمات طبية

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