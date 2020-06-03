صور.. سكرتير محافظة الأقصر يقود جولة ليلية لمتابعة حملات النظافة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة ليلية لمتابعة العمل فى حملات النظافة الشاملة بشارع أحمد عرابي وتفرعاته إبتداءاً من ميدان صلاح الدين وصولاً حتى موقف سيارات البياضية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وشارك في الحملة مستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، ومسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتأتي الحملة في إطار الحملات اليومية التي يتم تنظيمها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة وإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة بمختلف الأحياء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ومستشار محافظ الأقصر للمشروعات، إٔنه تم مع مطلع شهر يونيو الجارى، البدء فى إستكمال أعمال رصف الشارع الرئيسى بنجع الخطباء بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار إستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع داخل نطاق المدينة بناءً على تكليفات مشددة من محافظ الأقصر مصطفى ألهم، بسرعة إتمام أعمال التطوير والرصف الحالية.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، فى بيان صحفى، أنه تسير الأعمال بالمشروعات القومية بكل جدية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، وذلك لاستكمال عجلة الإنتاج والمشروعات الحيوية لخدمة المواطنين فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، حيث يتم العمل على قدم وساق بصورة يومية فى تلك المشروعات الضخمة فى المدن والقرى والنجوع المختلفة، مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بتلك المشروعات من العدوى والإصابة بالفيروس، كما أعلنت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، بهدف التأكد من التزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتم تشكيل اللجنة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال المحافظة، وعضوية كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أشرف عبد الهادى مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحمدى رجب مدير الشؤون القانونية.



تجميل شوارع الأقصر فى حملات ليلية



جانب من حملات النظافة بشوارع الأقصر