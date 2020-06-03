صور.. حملة للتصدى لـ11 حالة بناء مخالف في أحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار حى المنتزة أول فى بيان له اليوم أنه بناءا على تعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول ،تم شن حملات إعادة الانضباط وذلك بمتابعة رئيس وحدة الازالة والتدخل السريع ،حيث قامت وحدة الازالة بإيقاف أعمال تكسير بأرضية شقة بالدور التاني علوي بالعقار بشارع سيف و تم التحفظ على الآدوات المستخدمة

من جهه أخرى وتحت إشراف المهندسة إبتسام الشافعى رئيس حى غرب و المهندسة زينب السيد سكرتير عام الحى و المهندسة مدير الإدارة الهندسية و مدير إدارة المتابعة الميدانية ،و مدير إدارة إشغال الطريق ومفتشي إدارة المتابعة الميدانية ، تم تنفيذ عدد (3) قرارات إزالة،حيث تم تنفيذ قرار الازاله رقم 47 لسنة 2020 بازاله شيخشيخه وسور الدور العاشر علوى 63ص و67مكرر شارع الامير لؤلؤ ، تنفيذ قرار الازاله رقم 922 لسنة 2014 تم هدم وتكسير وازاله الدور الخامس علوى بشارع حافظ حسنين بمسطح 100 م2، تنفيذ قرار رقم 20 لسنة 2020 والصادر بازاله الدور الثالث علوى بشارع 201مستجد نهاية شارع ابن سهلان بمسطح 100م2

وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف شن حى العامرية ثان حملة مكبرة، بناء علي تعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان ،حيث قامت وحدة التدخل السريع و إدارة إشغال الطريق ومدير الطرق ومدير المشروعات ومهندس المنطقة والمتابعة الميدانية ،بإيقاف أعمال قواعد لاعمدة الدور الأرضى بمزرعة بقرية ك 45 ،إيقاف أعمال بناء بالدور الأرضى بالعقار بقرية ك 45 وتم التحفظ على المالك ،إيقاف أعمال بناء حوائط وأعمدة بالدور الثالث علوى بقرية عرابى ،إزالة دور ارضى بشارع متفرع من شارع مسجد الفولى من شارع بثينة الطويل وتمت الإزالة بمعرفة المواطن ، إزالة جزء من الدور الأرضى بجوار شركة الجيلاتنية وتمت الإزالة بمعرفة المواطن ،إ زالة العقار بالهوارية قبلى السكة الحديد بالسلام وعبارة عن دور ارض وتمت الإزالة بمعرفة المواطن ،إزالة دور اول علوى بالهوارية قبلى السكة الحديد عزبة المكرونة - وقد تم تسليم المقاول العقار.

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.



البناء المخالف



التصدى للمخالفات (3)



التصدى للمخالفات



عقار مخالف



هدم المخالف