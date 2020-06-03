اليوم السابع
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صور.. حماية النيل بالأقصر تنفذ 5 قرارات إزالة على مساحة 436 مترا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:26 م
صور.. حماية النيل بالأقصر تنفذ 5 قرارات إزالة على مساحة 436 مترا قرارات إزالة فى زمام هندسة نيل الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن مواصلة الحملات عقب انتهاء إجازة العيد، حيث تم تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وذلك بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل عقب إجازة عيد الفطر.

وأضافت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخططا فنيا وهندسيا لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان حتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفها تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

حماية النيل بالأقصر تنفذ 5 قرارات إزالة فى زمام هندسة نيل الأقصر بمسطح 436 متر (1)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 5 قرارات إزالة فى زمام هندسة نيل الأقصر

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 5 قرارات إزالة فى زمام هندسة نيل الأقصر بمسطح 436 متر (2)
 تنفذ 5 قرارات إزالة فى زمام هندسة نيل الأقصر بمسطح 436 متر

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 5 قرارات إزالة فى زمام هندسة نيل الأقصر بمسطح 436 متر (3)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 5 قرارات إزالة

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