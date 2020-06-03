صور.. جولات على المنشآت الحكومية بإسنا لمتابعة ارتداء الموظفين للكمامات

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بمدينة إسنا، اليوم الأربعاء، جولات للمرور على جميع المنشآت الحكومية والخدمية، بهدف التأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بمواصلة الحملات الدورية بالقرى والنجوع لمتابعة تطبيق تعليمات الحكومة لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كوروتا.

وتمت خلال الجولات توعية المواطنين المترددين على الوحدات الصحية ومكاتب البريد، وإلزامهم بإرتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار خطة المحافظة باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم التأكد من الرش والتعقيم جميع المصالح الحكومية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، جولة للمرور على المبانى الحكومية التابعة للمدينة، بغرض التأكد من تتفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور اليومى لمتابعة إلتزام الموظفين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، كما تمت خلال الجولات التفقدية متابعة أعمال رش وتعقيم وتطهير المبانى والمكاتب التابعة للمدينة، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، وعمال مجلس المدينة.

كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات المتابعة بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم المرور للمتابعه للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية.

كما أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، على ضرورة التنبيه على المواطنين بارتداء الكمامه والتباعد اثناء الحصول على خدمات من مجلس المدينه والقرى، ومواصلة الحملات والجولات بصورة يومية.



إرتداء الموظفين للكمامات بقرى مدينة إسنا



تطهير وتعقيم المكاتب الادارية باسنا



جانب من إلتزام الموظفين للكمامات بالقرى



جانب من متابعة إرتداء الموظفين للكمامات



جولات للمرور على المنشآت الحكومية بإسنا لمتابعة إرتداء الموظفين للكمامات