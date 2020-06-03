اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جولات على المنشآت الحكومية بإسنا لمتابعة ارتداء الموظفين للكمامات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:48 م
صور.. جولات على المنشآت الحكومية بإسنا لمتابعة ارتداء الموظفين للكمامات جولات على المنشآت الحكومية بإسنا لمتابعة إرتداء الموظفين للكمامات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بمدينة إسنا، اليوم الأربعاء، جولات للمرور على جميع المنشآت الحكومية والخدمية، بهدف التأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بمواصلة الحملات الدورية بالقرى والنجوع لمتابعة تطبيق تعليمات الحكومة لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كوروتا.

وتمت خلال الجولات توعية المواطنين المترددين على الوحدات الصحية ومكاتب البريد، وإلزامهم بإرتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار خطة المحافظة باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم التأكد من الرش والتعقيم جميع المصالح الحكومية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، جولة للمرور على المبانى الحكومية التابعة للمدينة، بغرض التأكد من تتفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور اليومى لمتابعة إلتزام الموظفين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، كما تمت خلال الجولات التفقدية متابعة أعمال رش وتعقيم وتطهير المبانى والمكاتب التابعة للمدينة، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، وعمال مجلس المدينة.

كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات المتابعة بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم المرور للمتابعه للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية.

كما أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، على ضرورة التنبيه على المواطنين بارتداء الكمامه والتباعد اثناء الحصول على خدمات من مجلس المدينه والقرى، ومواصلة الحملات والجولات بصورة يومية.

إرتداء الموظفين للكمامات بقرى مدينة إسنا
إرتداء الموظفين للكمامات بقرى مدينة إسنا

 

تطهير وتعقيم المكاتب الادارية باسنا
تطهير وتعقيم المكاتب الادارية باسنا

 

جانب من إلتزام الموظفين للكمامات بالقرى
جانب من إلتزام الموظفين للكمامات بالقرى

 

جانب من متابعة إرتداء الموظفين للكمامات
جانب من متابعة إرتداء الموظفين للكمامات

 

جولات للمرور على المنشآت الحكومية بإسنا لمتابعة إرتداء الموظفين للكمامات
جولات للمرور على المنشآت الحكومية بإسنا لمتابعة إرتداء الموظفين للكمامات

 

موظفة تلتزم بالإجراءات الوقائية خلال العمل
موظفة تلتزم بالإجراءات الوقائية خلال العمل

 


الاقصر

حملات لمتابعة الاجراءات الاحترازية

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

التزام الموظفين بالكمامة

اخبار المحافظات

مكافحة فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة