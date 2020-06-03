صور.. تكثيف حملات رفع أكوام القمامة بحى ثان المحلة

الغربية - عادل ضرة

شن حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بعدد من المناطق الرئيسية بنطاق الحي، لرفع أكوام القمامة من نقاط التجميع، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة.

وشارك الحملة جهاز النظافة، واستهدفت شوارع منطقة الجمهورية، وخلال الحملة تم رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع الرئيسية، وأيضا تكثيف حملات الجمع المنزلي للقمامة، للحد من انتشار الذباب والناموس، ومواجهة ظاهرة انتشار النباشين، وشدد رئيس الحى على تكثيف الحملات اليومية بجميع الشوارع لرفع تراكمات القمامة اولا بأول، ومنع تراكمها لفترة طويله.

من ناحيه اخرى شن حى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد العزيز عجاج رئيس الحي ، والمهندس ياسر اليماني مدير الإدارة الهندسية بالحي بالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبرى، وذلك للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، بناء على توجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

أسفرت الحملة عن إزالة الطابق الخامس العلوي بأحد الأبراج السكنية بشارع محمد حسن شاهين بمساحة 70 م ، وذلك بعد قيامه بالبناء بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتية التنفيذية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف بلازالة الأعمال في المهد .



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