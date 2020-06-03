اليوم السابع
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صور.. تشميع سوبر ماركت لتحضيره وجبات بدون تراخيص بالشرقية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:49 ص
صور.. تشميع سوبر ماركت لتحضيره وجبات بدون تراخيص بالشرقية غلق وتشميع
الشرقية – فتحية الديب

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نفذت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى ثانٍ الزقازيق، بالشرقية، برئاسة ثناء فوزي، رئيسة الحي، اليوم الأربعاء، حملة مُكبرة لمراجعة مدى التزام المحال التجارية بإجراءات الحظر والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأسفرت الحملة عن ضبط سوبر ماركت "بقالة" بمنطقة "القومية"؛ لإدارته بدون تراخيص، فضلًا عن تحضير وجبات لرواده بدون تراخيص وفى أوقات حظر التجوال، جرى غلق وتشميع المحل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلى  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 

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