اليوم السابع
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صور.. تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:53 ص
صور.. تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تابع رجال الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية، أعمال تركيب عدد 30 عامود إنارة بالطريق الصحراوى الغربي بقرية توماس الوسطى، وأيضاً تركيب محول قدرة 100 ك ف أ وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للقرية، وذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، تمت مواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل فى أعمال النظافة ورفع المخلفات وتطهير الشوارع والميادين، حيث إن مجهودات المركز لن تتوانى منذ فرض قرارات الحظر، فى رفع المخلفات الصلب بالشوارع والميادين وداخل القرى، مؤكداً على أنه تم رفع أكثر من 6185 طن مخلفات صلبة و3643 طن قمامة بإجمالى طن 9828 تقريباً، وذلك فى الفترة من 17-3-2020 حتى 27-5-2020، بالإضافة إلى شن حملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائى، والتى تتم بصفة يومية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر فى توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة بالمدينة وجميع القرى، والدفع بفرق لكنس الشوارع ورفع الأتربة وإجراء أعمال الرش والتطهير خاصة مع انعدام الحركة المرورية ما يسهل تلك الأعمال على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحاً ومساء، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة.

تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا (1)
تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا (1)

 

تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا (2)
تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا (2)

 

تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا (3)
تركيب 30 عامود إنارة ومحول 100ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة إسنا (3)

 


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