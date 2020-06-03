اليوم السابع
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صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:14 م
صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا
كتب رضا حبيشى

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واصلت هيئة السكك الحديدية أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها  في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات .

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

 

 

 


السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (1)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (1)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (2)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (2)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (3)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (3)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (4)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (4)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (5)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (5)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (6)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (6)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (7)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (7)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (8)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (8)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (9)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (9)

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (10)
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا (10)


 

 


السكة الحديد

حركة القطارات

تعقيم القطارات

اخبار مصر

اخبار اليوم

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