اليوم السابع
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صور.. التحفظ على خلاطة مبانى لكسر الحظر وفض عزاء بمركز الزقازيق

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:01 ص
صور.. التحفظ على خلاطة مبانى لكسر الحظر وفض عزاء بمركز الزقازيق خلاطة مبانى
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت حملة من مجلس مركز ومدينة الزقازيق، مكونة من المحاسب خالد أمين جمعة والمهندس محمد العوضى وشعبان أبو الفتوح نواب مجلس مركز مدينة الزقازيق، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، من التحفظ على خلاطة تعمل بالمخالفة للقانون وكسر الحظر بقرية البقلى التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجى وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية  حيال المخالف.

وفى سياق متصل تمكنت لجنة المتابعة بالوحدة المحلية بقرية بردين، من فض تجمع عزاء بجوار مسجد الشيخ خطاب وتم فض التجمع  كاملا والتشديد على لجان المتابعة بفض أى تجمعات على الفور حرصا على سلامة المواطنين من إنتقال عدوى فيروس كورونا.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلى  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

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