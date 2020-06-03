صور .. استمرار حملات التفتيش على المحلات والأسواق والمواقف بكفر الشيخ

وأشرفت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، للتأكيد على تفعيل الإجراءات الصحية اللازمة لأصحاب المحلات والعاملين فيها، مراجعة كافة التراخيص والشهادات الصحية، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلي القيام بحملة على المواقف، للتأكد من مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، أثناء التواجد بوسائل النقل العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، تشمل " 2محضر بيئة، 2 محضر عدم نظافة، 2 محضر عدم وجود شهادة صحية"، وكذا سحب 6 تراخيص قيادة وتسيير.

وشددت رئيس المركز والمدينة، خلال الحملة على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية لجميع السائقين والركاب وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتفقد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالمرور على مجمع المواقف العلوي والأرياف، والتأكيد على إتباع التعليمات والإجراءات الصحية بارتداء الكمامات الواقية للسائقين والركاب، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (1)



استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (2)