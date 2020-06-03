اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. استمرار حملات التفتيش على المحلات والأسواق والمواقف بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:47 م
صور .. استمرار حملات التفتيش على المحلات والأسواق والمواقف بكفر الشيخ استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن محافظ كفر الشيخ ، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بناءًا على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

 وأشرفت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، للتأكيد على تفعيل الإجراءات الصحية اللازمة لأصحاب المحلات والعاملين فيها، مراجعة كافة التراخيص والشهادات الصحية، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلي القيام بحملة على المواقف، للتأكد من مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، أثناء التواجد بوسائل النقل العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين. 

 وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، تشمل " 2محضر بيئة، 2 محضر عدم نظافة، 2 محضر عدم وجود شهادة صحية"، وكذا سحب 6 تراخيص قيادة وتسيير.

 وشددت رئيس المركز والمدينة، خلال الحملة على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية لجميع السائقين والركاب وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 

 وتفقد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالمرور على مجمع المواقف العلوي والأرياف، والتأكيد على إتباع التعليمات والإجراءات الصحية بارتداء الكمامات الواقية للسائقين والركاب، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (1)
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (1)

 

استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (2)
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (2)

 

استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (3)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (4)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (5)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (6)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (7)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (8)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (9)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (10)
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (10)

 

استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (11)
 
استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات (12)
 

 

 
 
 
 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

خدمات

مواقف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة