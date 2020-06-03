صور.. إيقاف الأعمال وإزالة جدران سور عقار مخالف بحى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، اليوم الأربعاء، حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.

وقاد الحملة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس حى غرب المنصورة، وكل من الفريق المعاون إبراهيم سعيد مدير المتابعة الميدانية، وأحمد نشأت من الإشغالات، ومسئولى الهندسية بحى غرب، وبحضور قوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من أعمال ازالة المخالفة .

وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال و ازالة جدران سور الدور الثامن لعقار مخالف بمنطقة حوض اولاد طه خلف مساكن العبور، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية، ولمخالفة القرار الوزارى الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات حفاظا على حقوق الدولة .