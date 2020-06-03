صور.. إنشاء أسوار جديدة لملاعب مركز شباب بالوظة في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن إنشاء أسوار جديدة لملاعب مركز شباب بالوظة التابع لإدارة رمانة الرياضية، وأوضح بيان عن المديرية، أن أعمال الإنشاءات فى مراحلها الأخيرة تمهيدا لاستلامها ضمن إنشاءات رياضية متعددة يجرى العمل فيها على أرض شمال سيناء .

وفى بيانها أعلنت الشباب والرياضة بشمال سيناء الانتهاء من تنفيذ حملات تعقيم لمنشأت بنطاق إدارة رمانة الرياضية تحت إشراف ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وكليب راشد ومحمد عبدالقادر مدير إدارة رمانه.

و قام نادي الفيروز بمركز شباب قاطية بتعقيم وتطهير جميع المصالح الحكومية بالقرية وهى مركز شباب قاطية والمدرستين الإعدادية والابتدائية والوحدة المحلية والوحدة الصحية، وبعض المحلات التجارية الخاصة والصيدليات ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .

كما نفذ مركز شباب نجيلة حملة تعقيم وتطهير من خلال نادي التطوع بالمركز وذلك لكل المنشأت والمصالح الحكومة الموجودة بالقرية، و نفذ مركز شباب السلام بإدارة الشباب والرياضة برمانة حملة تعقيم وتطهير لمركز شباب السلام والوحدة الصحية والوحدة المحلية بقرية السلام.

قال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه يتم تنفيذ خطة تعقيم بشكل متواصل للمنشآت الرياضية، واوضح " مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عمليات التعقيم تتم بدعم من الشباب والرياضة وينفذها شباب فرق التطوع والجوالة بكل مركز شباب، وتستفيد منها كافة المنشأت المجاورة خصوصا فى القرى .

أضاف: فى حالة عودة النشاط الرياضى فجميع المنشآت فى حالة جاهزية، لافتا ان الانشطة لم تتوقف واستفاد منها الجمهور اونلاين خلال فترة اغلاق مراكز الشباب احترازيا تحسبا لنقل الوباء، وقال انه فى هذا السياق تم عقد أجتماع لمديرى مراكز الشباب والأندية فى ديوان ادارة الشباب والرياضة برمانة، تم خلاله اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالوقاية من فيروس كورونا، وتم مناقشة متطلبات مرحلة العودة لاستئناف النشاط الرياضى .