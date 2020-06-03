صور.. أهالى نجع الجعران بسوهاج يشكون عدم استكمال مشروع الصرف الصحى

أهالى النجع يعيشون فى حالة من القلق نتيجة الأملاح والشروخ فى الجدران والحوائط مما يمثل خطورة بالغة عليهم قد يؤدى الى انهيار المنازل وحاول الاهالى مرارا وتكرارا التقدم بشكاوى الى المسئولين دون جدوى حيث أن القرية الأم بنى هلال لم يستكمل فيها المشروع منذ سنوات مما اضطر الاهالى الى استخدام الخزانات داخل المنازل وسيارت لكسح مياه الصرف الصحى حيث يحتاجون الى سيارة أسبوعيا بمبالغ مالية كبيرة مما يؤثر على الاهالى والغير قادرين على دفع تلك المبالغ.

انتقل "اليوم السابع" الى نجع الجعران التابع لقرية بنى هلال بمركز المراغة بسوهاج والتقى عددا من الاهالى حيث قال الأمير محمد وجمال عبد الحفيظ ومحمود خلف أنهم يعانون منذ سنوات طويلة من مشكلة الصرف الصحى فى النجع والبالغ عدد سكانه 12 ألف نسمة حيث أن الاهالى يضطرون الى استخدام الخزانات فى المنازل مما أدى الى شروخ فى الجدران ورشح المياه على الحوائط مما أدى الى ترسب نسبة الأملاح وانهيار الجدران بسبب ذلك.

وأضاف الأهالى أنهم يعيشون فى قلق مستمر بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فى الجدران وتشققها وانهيار أجزاء منها بسبب الصرف الصحى بالإضافة الى عدم قدرة الاهالى على دفع قيمة سيارات الكسح كل أسبوع والتى تقدر شهريا بـ 500 جنيه مطالبين بالاستجابة لمطالبهم حيث أنهم تقدموا بالشكاوى الى المسئولين دون جدوى وذلك لخدمة اهالى النجع وقرية بنى هلال واستكمال مشروع الصرف الصحى بها.

ومن جانبه قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان القرية المذكورة غير مخدوم بالصرف الصحى وان الشركة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة للمشروعات التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأن تنفيذ مشروع صرف صحى للنجع المذكور أمر يمكن الرجوع فيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

فيما قال حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أن مشروع الصرف الصحى فى قرية بنى هلال ونجع الجعران متوقفة منذ عام 2010 حيث تم وضع مواسير الصرف الصحى داخل قرية بنى هلال ولم يستكمل المشروع حيث تم نزع الملكية لمحطات الصرف الصحى بقرار رئيس مجلس الوزراء وجارى استلامها من الاهالى وذلك لتسليمها الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مشيرا الى أن هناك انفراجة فى استكمال المشروعات خلال الفترة القادمة .



















