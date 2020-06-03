صندوق النقد: دول قد تحتاج إعادة هيكلة للديون وليس فقط تجميد مدفوعات الدين

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن بعضا من الدول الأكثر فقرا في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، مضيفة أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافيا.

وأضافت كريستالينا جورجيفا أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عددا صغيرا من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج مساعدة في المستقبل.

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي صرف حوالي 260 مليار دولار من قدراته للإقراص البالغة تريليون دولار في هذه المرحلة، وقدم حتى الآن تمويلا طارئا إلى 63 من 189 دولة طلبت المساعدة منذ أوائل مارس آذار.