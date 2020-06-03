صحيفة: إدارة ترامب تختار خمس شركات مرشحة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء عن مسؤولين كبار قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختارت خمس شركات بصفتها أكثر الشركات المرشحة المحتملة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحفية إن الشركات الخمس هي مودرنا واسترازينيكا بالشراكة مع جامعة أكسفورد وجونسون آند جونسون وميرك آند كو وفايزر.

ولا يوجد لقاح معتمد لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن من بين شركات تصنيع الأدوية التي تتسابق على تطوير لقاح ولم تخترها إدارة ترامب شركة الأدوية الفرنسية سانوفي وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفافاكس وشركة إينوفيو للأدوية.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن الإعلان عن القرار سيتم في البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والبيت الأبيض على طلب للتعليق.