اليوم السابع
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"صحة جنوب سيناء" توزع أدوية على مخالطى حالات كورونا بمنازلهم.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:00 م
"صحة جنوب سيناء" توزع أدوية على مخالطى حالات كورونا بمنازلهم.. صور توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على حالات العزل المنزلى
جنوب سيناء : محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، انتهاء فريق طبى من توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على محجورين فى منازلهم لمخالطتهم حالات مصابة بكورونا.

 

وأوضح  البيان، أنه تابعت اليوم الدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية بالمديرية والفريق الطبي المرافق لها حالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بطور سيناء .

 

وقامت بتوزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية وتقديم النصائح الطبية اللازمة لهم، كما جري توزيع بعض الوسائل التعريفية علي المواطنين والمحال التجارية للتعريف بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه .

 

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة إنه توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية وتوصيلها منزليًا لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، مؤكدا قيام تلك الفرق بمتابعتهم المتابعة الدورية من خلال تقديم الأدوية وفقا للبروتوكول العلاجي المقرر من قبل الوزارة مع تقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم علي مدار الساعة .

 

ويأتي ذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإطلاق سيارات القوافل العلاجية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد .

 

وأعلنت إدارة الطب الوقائي بجنوب سيناء عن تخصيص  خطوط اتصال بالإضافة إلى الخط الساخن رقم (105)  لتلقي الاستفسارات حول فيرس كورونا والرد عليها.

 

وهى :

 

إدارة الطب الوقائي على رقم 01200408042

 

رقم الواتس أب 01550559170

 

وعبر إرسال استفسارات على صفحة إدارة الطب الوقائي بجنوب سيناء على فيس بوك www.facebook.com/Wqaisouthsinai

 

او خلال الايميل wqaissinai@gmail.com

 

وسبق وأعلنت صحة جنوب سيناء انه تتواصل أعمال الكشف والفحص الطبي الظاهري بالكواشف السريعة لجميع المواطنين العائدين والمترددين علي المحافظة بالنقطة الطبية بكمين عيون موسي لفحص كافة  الأعراض الظاهرية التي تساعد في الكشف عن فيروس كورونا المستجد .

 

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جنوب سيناء

صحة جنوب سيناء

كورونا

الطب الوقائى

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