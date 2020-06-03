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صحة الغربية: فرق طبية لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:48 م
صحة الغربية: فرق طبية لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة
الغربية – عادل ضرة

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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، أنه جرى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية وتوصيلها لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة، من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، بكل مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن الفرق الطبية تقوم بمتابعة حالات العزل المنزلي يوميًا، وتقديم الأدوية لهم وفقًا للبروتوكول العلاجي المقرر من قبل وزارة الصحة، مع تقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم على مدار الساعة.

كما أجرت الدكتورة أمنية منصور، مدير الرعاية الأساسية بمديرية صحة بالغربية والفريق الطبي المرافق لها، جولات تفقدية لمتابعة حالات العزل المنزلي، والمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، بقري ومراكز المحافظه مشيرًا إلى أنه تم توفير الأدوية اللازمه بجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة وتوفير احتياطي رصيد بالمخازن للطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة الأزمة الراهنة وقد قام الفريق الطبي بتوزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية، لحالات العزل المنزلي، مع تقديم النصائح الطبية اللازمة لهم، والإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم، والتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

أكدت  الدكتورة أيات شمس مدير العزل بالمدينة الجامعية  بنات بالغربيه في بيان لها  أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفي لمنازلهم منذ افتتاح العزل على مدار الايام الماضية بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية وبعضهم تحول للعزل المنزلي  بشكل جزئي واستثنائي  بلغ أكثر من 500 مريض  مشيرا إلي أن نسبة الشفاء بالمدينة الجامعية  تعدت نسبة الـ 51 % وهي نسبة تفوق نسب الشفاء 

وأضافت أن المدينة الجامعية بها الآن 156 مصابًا 24 حالة منهم تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية في انتظار نتيجة عينة أخرى وتعافيهم وخروجهم إلى منازلهم مؤكدًا أنها تقوم مرورها اليومي عليهم للاطمئنان على حالتهم الصحية.

 

 


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