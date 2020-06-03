"صحة الغربية": خروج 14 متعافيا من فيروس كورونا بمستشفى كفر الزيات

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة الغربية، عن خروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم لمنازلهم.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إن مستشفي كفر الزيات استقبلت 905 حالة من محافظة الغربية ومحافظات أخرى منذ بداية الجائحة وإلى الآن تحولت نتائج 500 حالة إلى سلبية ونقلهم إلى المدينة الجامعية وبعد المتابعة لبعض الحالات تم خروج 175 حالة تماثلوا للشفاء التام وخروجهم إلى المنازل من عزل كفر الزيات، كما أكد أن مستشفى كفر الزيات تحقق أعلى معدلات للشفاء مقدما كل الشكر للأطقم الطبية.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أكد لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى تفعيل توزيع شنط الادوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتوصيلها للمنازل، مضيفا أنه تم حتى الآن توزيع شنط الدواء على 35 مريضا حتى الأن.

وأضاف "حميدة"، أنه تم تفعيل أوامر صرف للشركات الموردة لصرف الدواء للحالات المخالطة، وهناك جزء متاح من هذه الأدوية، على الإدارات الصحية للتوزيع على الحالات البسيطة فى المنازل.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أعلن عن تجهيز فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، شنط الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم.

وأشار حميدة فى تصريحات له، إلى أن ذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل والإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أن ذلك عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم، كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم، كما نوه إلى أن فرق الطب الوقائى سوف تقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء مشيرا، إلى أن جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلى لمصابى فيروس كورونا وحالتهم مستقرة.