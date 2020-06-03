صحة الشرقية: التحقيق فى واقعة ادعاء مواطن بالتقصير تجاه جده المتوفى بمستشفى ههيا

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تشكيل لجنة تحقيق فى واقعة اتهام مواطن مستشفى ههيا بالتقصير تجاه جثمان جده المتوفى بفيروس كورونا .

وقال وكيل الوزارة، إن لجنة برئاسة وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وعضوية مدير إدارة المستشفيات، والتفتيش المالى والإداري، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية، تبحث شكوى المواطنين، وأهالى المتوفين بالمستشفيات.

جاء ذلك بعد دخول حالة بمستشفى ههيا المركزي، مساء الثلاثاء الموافق 2 يونيو اشتباه كورونا، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها، وفقاً لبروتوكول العلاج لهذه الحالات، ولكن توفت الحالة والتى تبلغ من العمر 87 عام ظهر اليوم الأربعاء، وقام الفريق الوقائى بتسليم أهل المتوفى 6 بدل وقائية لتغسيل المتوفي، وتم إبلاغ غرفة الإسعاف لنقل الجثمان، وأثناء انتظار سيارة الإسعاف، قام الأهالى بتصوير فيديو من داخل المستشفي، ومن داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتصوير بعض حالات الوفاة، وادعائهم بتعطل ثلاجة حفظ الموتي، علما بأنها تعمل بحالة جيدة، وقاموا بالتعدى على أفراد الأمن، وقام مدير المستشفى بتحرير محضر شرطة بالواقعة، وكلف وكيل الوزارة اللجنة ببدء أعمالها والتحقيق فى الواقعة لمعرفة ملابساتها.

وكان حصل اليوم السابع، على مقطع فيديو لمواطن يدعى أحمد الصاوى يشكو غياب متخصصين بالغسل، ومسئولى المستشفى، مما اضطره بالقيام وتغسيل وتكفين جده بنفسه، لافتا إلى أنه دخل ليلة أمس يشكو من البروستاتا، إلا أن المستشفى شخصت الحالة بأنه مصاب كوررنا وتوفى فى ظهر اليوم التالى، شاكيا بأنه فى انتظار منذ الظهر حتى المغرب لتوفير سيارة إسعاف لدفن المتوفى، ورفض المكلفون بتأمين المستشفى خروج الجثة، مستنكرا بطء الإجراء الروتينى الذى يخص الموتى.

ووثق الفيديو، وجود جثة لمتوفى آخر على ترولى بالأرض داخل المشرحة مغطاة بمفرش أحمر، بدون أى إجراء وقائى وسط نفايات غسل متوفين سابقين مما يجعل المكان بؤرة لنقل العدوى، كذلك تعطل لثلاجة حفظ الموتى وسقوط بوابة أحد الأدراج.

من جانبه قال الدكتور عبد الباسط خلاف مدير مستشفى ههيا المركزى، لـ"اليوم السابع"، إن عامل المستشفى هو من غسل المتوفى وسلم مصور الفيديو ملابس وقاية لمعاونته بالغسل، لافتا إلى أنهم منعوا العامل من تنظيف المشرحة، مؤكدا أنه قام بتحرر مذكرة للشرطة ضدهم لتعطيلهم العامل عن عمله، لافتا إلى أن الإسعاف نقلت الجثة .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الجثة الثانية لمتوفى كورونا آخر، ومنعوا العامل من الدخول وقت تصوير الفيديو للقيام بعمله، لافتا إلى أن جثة حفظ المتوفى غير معطلة، وتعمل بشكل عادى.

وتابع مدير مستشفى ههيا المركزى، أنه حرر محضرا بنقطة الشرطة بالمستشفى ضد مصور الفيديو، لقيامه بتعطيل عمل العامل فى تنظيف المشرحة بعد الغسل والتجهيز لغسل الجثة الثانية.