صحة البحر الأحمر توزع أدوية على مصابى كورونا والمخالطين بالعزل المنزلى..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي ، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توزيع أدوية طبقا لبروتوكول العلاج على مصابى فيروس كورونا والمخالطين بالعزل المنزلى، من خلال فرق طبية من إدارة الطب الوقائى بالبحر الأحمر ، والإدارات المختلفة برأس غارب والغردقة .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية له، أنه طبقا لبروتوكول العلاج، الذى قررته وزارة الصحة بحجز حالات الإصابة بكورونا، والتى تظهر الأعراض الخفيفة والمتوسطة للعزل ، تم تخصيص فرق طبية من الإدارات الصحية والطب الوقائى لمتابعة الحالات وأخذ عينات وإرسالها للمعامل حتى تمام تعافيهم من فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً حصر المخالطين للعزل المنزلى وصرف لهم أدوية وقاية طول فترة العزل .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، على توزيع العلاج بمدينة رأس غارب والغردقة من خلال مختصين من إدارة الطب الوقائي، مع توعيتهم بسبل الوقاية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد على المواطنين غير المصابين، بعدم التواجد فى الاماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، من خلال التوعية الميدانية .

كان أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن تعافى أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الغردقة العام، يبلغ عمرها سنة و7 أشهر .

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن الطفلة المتعافية تدعى " لافانيا" تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام حيث تم دخولها يوم الاثنين الماضى 23 من مايو وبعد عزلها وإعطاؤها العلاج طبقا للبرتوكول المتبع والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبى مكثف بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام تم شفاؤها وخروجها يوم الاثنين الماضى وثبتت نتيجة سلبية العييتين المتاليتين الأخيرة لها.

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر