اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر توزع أدوية على مصابى كورونا والمخالطين بالعزل المنزلى..صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:04 م
صحة البحر الأحمر توزع أدوية على مصابى كورونا والمخالطين بالعزل المنزلى..صور توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور تامر مرعي ، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توزيع أدوية طبقا لبروتوكول العلاج على مصابى فيروس كورونا والمخالطين بالعزل المنزلى، من خلال فرق طبية من إدارة الطب الوقائى بالبحر الأحمر ، والإدارات المختلفة برأس غارب والغردقة .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية له، أنه طبقا لبروتوكول العلاج، الذى قررته وزارة الصحة بحجز حالات الإصابة بكورونا، والتى تظهر الأعراض الخفيفة والمتوسطة للعزل ، تم تخصيص فرق طبية من الإدارات الصحية والطب الوقائى لمتابعة الحالات وأخذ عينات وإرسالها للمعامل حتى تمام تعافيهم من فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً حصر المخالطين للعزل المنزلى وصرف لهم أدوية وقاية طول فترة العزل .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، على توزيع العلاج بمدينة رأس غارب والغردقة من خلال مختصين من إدارة الطب الوقائي، مع توعيتهم بسبل الوقاية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد على المواطنين غير المصابين، بعدم التواجد فى الاماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، من خلال التوعية الميدانية

كان أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن تعافى أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الغردقة العام، يبلغ عمرها سنة و7 أشهر .

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن الطفلة المتعافية تدعى " لافانيا" تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام حيث تم دخولها يوم الاثنين الماضى 23 من مايو وبعد عزلها وإعطاؤها العلاج طبقا للبرتوكول المتبع والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبى مكثف بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام تم شفاؤها وخروجها يوم الاثنين الماضى وثبتت نتيجة سلبية العييتين المتاليتين الأخيرة لها.

 

IMG_5935

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

 

IMG_5936

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

 

IMG_5937

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

IMG_5938

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

 

IMG_5939

توزيع الأدوية على مصابى العزل المنزلى بالبحر الأحمر

 


البحرالاحمر

اخبارمصر

توزيع ادوية على بالعزل المنزلي

فيروس كورونا

الغردقة

صحة البحر الاحمر

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

وكيل صحة البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة