الكويت(أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء ألف و469 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 15 ألفا و حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال1469 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 1382 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 14 ألفا و281 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الكتور باسل الصباح،شكل لجنة استشارية عليا، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحدد وزير الصحة الكويتى اختصاصات اللجنة، موضحا أنها تختص بإبداء الرأى فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل الوزير ووكيل الوزارة فيما يتعلق بإجراءات مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ودراسة الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل دول العالم فى مواجهة الفيروس، واقتراح التوصيات اللازمة للاستفادة منها، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما حدد اختصاصات اللجنة، فى تلقى الاقتراحات المقدمة من الهيئة الطبية، ومؤسسات المجتمع المدنى أو الأفراد، فيما يتعلق بآلية التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19) ودراستها، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، مع وضع تصور لخطوات العودة للحياة الطبيعية فى كل أجهزة الدولة، بما يتفق مع الاشتراطات الصحية.

يشار إلى أن قرار وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، نص على ان يرأس اللجنة استشارى أمراض باطنية وروماتيزم الدكتور خالد الجارالله، واستشارى التخدير والعناية المركزة الدكتور ابراهيم هادى نائبا، وعضوية كل من الدكتور خالد الصبيح، والدكتور خالد السعيد، والدكتور وليد الضاحي، والدكتورة رجاء دشتي، والدكتور عبيد الحربي، والدكتورة منى الأحمد، والدكتور محمد جمال والدكتورة سناء المطيري.