شرطة مكافحة الشغب تطلق قنابل غاز فى باريس لتفريق احتجاجات "فلويد" بعد الحظر

كتبت رباب فتحى

أبرزت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية استخدام شرطة مكافحة الشغب الفرنسية لقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين فى شوارع باريس والذين اجتمعوا للاحتجاج على وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة والظلم العرقي وتكتيكات الشرطة القاسية حول العالم.

وركع المتظاهرون الفرنسيون على ركبتيهم ورفعوا أيديهم بينما كافح رجال الإطفاء لإخماد حرائق متعددة حيث تحولت مظاهرة سلمية ومتعددة الأعراق إلى توترات متفرقة. تحدى عدة آلاف من الأشخاص حظرًا مرتبطًا بفيروس كورونا للمشاركة فى الاحتجاجات لتكريم فلويد وأداما تراوري، وهو رجل أسود فرنسي توفي في حجز الشرطة.

اشتعلت النيران في الدراجات البخارية الكهربائية وحواجز البناء، وصبغ الدخان لافتة كتب عليها "مطعم مفتوح" – حيث تزامن مع أول أيام تخفيف القيود والسماح بفتح المقاهي الفرنسية بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق.

وسار الآلاف بهدوء وهم يرددون "لا يمكنني التنفس" في مسيرة سلمية عبر أكبر مدينة في أستراليا بينما تظاهر الآلاف في العاصمة الهولندية لاهاي وتظاهر المئات في تل أبيب. اندلعت عبارات الغضب بلغات متعددة على الشبكات الاجتماعية ، حيث انضم الآلاف من السويديين إلى مظاهرة على الإنترنت وتحدث آخرون باستخدام هاشتاج #BlackOutTuesday.

ساد الغضب الدبلوماسي أيضًا ، حيث قال أكبر مسؤول في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "صدم وروع" بسبب وفاة فلويد.

توفي فلويد الأسبوع الماضي بعد أن ضغط ضابط شرطة على ركبته في رقبته لعدة دقائق حتى بعد أن توقف عن الحركة والتوسل من أجل أن يتنفس. أطلق الموت الاحتجاجات التي انتشرت في جميع أنحاء أمريكا ومدن عالمية.

وقال متظاهر باريس كزافييه دينتميل: "حدث هذا في الولايات المتحدة ، ولكنه يحدث في فرنسا ، ويحدث في كل مكان". وبينما قال إن عنف الشرطة يبدو أسوأ في الولايات المتحدة ، إلا أنه أضاف أن "جميع السود يعيشون هذا الأمر إلى حد ما".