شرطة بريطانيا: سيارة ساحة سلون سكوير صدمت شخصين قبل أن يتركها قائدها

وكانت قد قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع سيارة مريبة بساحة سلون سكوير في لندن، بينما قال نائب البرلمان عن المنطقة إنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

وكتب النائب جريج هاندز على تويتر "أسمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة".

وأضاف "أتحقق من شهود عيان أن الجميع بخير".

وقالت الشرطة "شرطة كينزنجتون وتشيلسي تتعامل مع عربة مريبة في سلون سكوير. فُرضت أطواق أمنية وهناك عمليات إغلاق حاليا".

وأضافت "ننتظر فحص العربة".