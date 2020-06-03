اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:03 م
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شرطة بريطانيا: سيارة ساحة سلون سكوير صدمت شخصين قبل أن يتركها قائدها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:40 م
شرطة بريطانيا: سيارة ساحة سلون سكوير صدمت شخصين قبل أن يتركها قائدها شرطة بريطانيا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن سيارة ساحة سلون سكوير صدمت شخصين قبل أن يتركها قائدها، وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء المباني في المنطقة المحيطة بواقعة السيارة كإجراء احترازي، وأنه تم القبض على رجل في لندن بسبب مخالفات في القيادة بعد واقعة سلون سكوير.

وكانت قد قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع سيارة مريبة بساحة سلون سكوير في لندن، بينما قال نائب البرلمان عن المنطقة إنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

وكتب النائب جريج هاندز على تويتر "أسمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة".

وأضاف "أتحقق من شهود عيان أن الجميع بخير".

وقالت الشرطة "شرطة كينزنجتون وتشيلسي تتعامل مع عربة مريبة في سلون سكوير. فُرضت أطواق أمنية وهناك عمليات إغلاق حاليا".

وأضافت "ننتظر فحص العربة".

 


بريطانيا

الشرطة البريطانية

سلون سكوير

لندن

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