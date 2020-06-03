شاهد عشاق الموسيقى فى سريلانكا يحتفلون بتخفيف إجراءات كورونا

كتب محمد شعلان

تجمع قرابة الـ600 شخص فى العاصمة السريلانكية كولومبو، لتنظيم حفلًا موسيقيا فى إحدى الساحات الرئيسية فى العاصمة للاحتفال بتخفيف البلاد إجراءات الإغلاق العام الذى شهدته لعدة أشهر بسبب مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، وعرضت صحيفة الإندبندنت فيديو لتجمع عشاق الموسيقى فيما يقرب من 600 سيارة لحضور حفل الموسيقى، وظهر سكان المدينة وهم يرقصون ويحتفلون بجانب السيارات مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

يتجمع عشاق الموسيقى في ما يقرب من 600 سيارة لحضور حفل موسيقي بالعاصمة السريلانكية كولومبو، حيث تخفف البلاد من إغلاق جائحة #كورونا#اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) June 2, 2020

وكانت قد ذكرت صحيفة صنداى تايمز المحلية أن سريلانكا تعتزم معاودة فتح قطاع السياحة في منتصف يونيو لكن ستسمح فقط باستقبال مجموعات صغيرة من الزوار فى بادئ الأمر.



جانب من الاحتفال



حشود السيارات تحتفل فى سريلانكا

وقالت الصحيفة نقلا عن أمين وزارة السياحة إس. هيتياراتشتشي إنه سيجرى السماح لعدد محدود من المجموعات الصغيرة من شتى أنحاء العالم بالزيارة والإقامة داخل مجموعة معتمدة من فنادق الخمس نجوم التى تلتزم بإجراءات أمان صارمة.



الاحتفال بتخفيف القيود فى سريلانكا

وأضاف "سيُطلب من السائحين حمل شهادة خلوهم من مرض كوفيد-19 على أن تكون صادرة عن حكوماتهم أو وكالة ذات سمعة طيبة"، مشيرا إلى أنه سيكون على السائح أيضا الانتظار عند وصوله إلى المطار لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، ولن تسمح السلطات للمسافرين بدخول البلاد فى الوقت الحالى، ولم يحدد المسئول عدد الأشخاص الذين يمكنهم الزيارة ضمن مجموعة.

وعلى جانب آخر، قالت لجنة الانتخابات المستقلة في سريلانكا إنها لا تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 20 يونيو، كما هو مخطط له، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأبلغت ساليا بيريس المحامية والممثلة للجنة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - المحكمة العليا في سريلانكا بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات إلا بعد مضيّ 10 أسابيع من إعلان السلطات الصحية أن الظروف باتت آمنة.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في سريلانكا يوم 25 أبريل الماضى، إلا أن اللجنة أعادت جدولتها لتصبح في يونيو.