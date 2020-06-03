اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سيدة لمحكمة الأسرة: أشقاء زوجى أجبرونى على التنازل عن ميراثى منه بعد وفاته

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:15 م
سيدة لمحكمة الأسرة: أشقاء زوجى أجبرونى على التنازل عن ميراثى منه بعد وفاته محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت سيدة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت قيام أشقاء زوجها المتوفي بإجبارها بالتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه، تحت تهديد السلاح الناري، ونزع الصغار من حضانتها، ورفضهم تمكينها من رؤيتهم طوال 7 شهور، إلى أن قررت المحكمة بضمهم لها وتسلمتهم عن طريق قسم الشرطة.

وأكدت س.م.ن، البالغة من العمر 30 عاما، والأم لثلاثة أطفاله، بمحكمة الأسرة: "عشت 13 عاما برفقة زوجي، تحملت سلاطة لسان أهله، لأتحول لخادمة دون أن أبدي أى اعتراض، رغم محاولتهم دفعه لتطليق، بسبب طمعهم فى ما يملكه، ومنعهم لى من الخروج وحثه للشك فى سلوكى ".

وتابعت:" خلال شهر واحد  بعد وفاته، انقضوا على وأولاي بالمنزل، وهددوني بالسلاح الناري للتنازل عن الفيلا التى أقيم بها، والمحل التجاري، والعقار الذى يملكه زوجي،  مستغلين عدم وجود من يقف بجواري، ومساومتي بأولادي، للصمت على العنف خوفا منهم".

وأكملت:"ألقوني بالشارع، وقالوا لى مش هطول ولا مليم، حتى أولادي خطفوهم وحرموني منهم طوال شهور، لأقرر سلك كافة الطرق القانونية، وإرسال بعض المقربين لحل المشكلة دون فائدة، وأخيرا حاول شقيقه الأكبر إجباري على الزواج منه".

يذكر أن الخطوات القانونية اللازم أتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب  لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التي ستحدد، يتم إعلان الورثة بها ، وفي حالة عدم وجود ورثة خلاف الأم وأبناءها القصر ، فلا يشترط الإعلان ويكتفى بحضورها أو حضور وكيلها الجلسة لإثبات أنها الوريثة الوحيدة هي وأولادها وأنها الوصية عليهم .

 

ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر ، وفي الجلسة يتم إحضار شاهدين من الرجال، يفضل أن يكون من جيران أو معارف أو أصحاب أهل المتوفي ، ليستمع إليهما القاضي ويسألهما بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه في الورثة المبينين بالطلب .


محكمه الاسره

طلب اعلان وراثه

استخراج قرار وصايه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة