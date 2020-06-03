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"سلامة الغذاء": تعليمات جديدة حول شهادة صلاحية السلع المصدرة للسعودية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:49 ص
"سلامة الغذاء": تعليمات جديدة حول شهادة صلاحية السلع المصدرة للسعودية حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء
كتب – إسلام سعيد

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خاطبت هيئة سلامة الغذاء، أفرعها فى المحافظات وكذلك شركات تصدير الأغذية، بعدد من التعليمات الجديدة حول شهادة الصلاحية الصادرة منها لرسائل السلع المصدرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
 
ووفق خطاب هيئة سلامة الغذاء – حصل اليوم السابع على نسخة منه – أنه فى حالة السلع الغذائية المصدرة ( منتجات الخضر والفاكهة، الألبان ومنتجاتها) سيقدم المصدر أو من ينوب عنه شهادة الصلاحية بعد استلامها من المقر الرئيسى للهيئة إلى فرع الهيئة بميناء المغادرة.
 
وأضاف الخطاب، أنه فى حالة السلع الغذائية الأخرى سوف يتم إرسال الشهادات الصادرة من الهيئة إلى البريد الإليكترونى للمصدر أو الشركة، لتقوم بسداد مبلغ 300 جنيها، بعد التأكد من مطابقة رقم الشهادة أو صورة منها" المرفقة بمستندات الرسالة"، وعلى الرفع إرفاق إيضال دفع الرسوم بصورة الشهادة للحفظ بملف خاص بشهادات الصلاحية.
 
وأكدت هيئة سلامة الغذاء، أن التصدير لباقى دول العالم يسير بنفس الآليات والإجراءات المعمول بها، والمعلنة سابقا، على أن يستمر العمل بالتعليمات الحالية حول تصدير الرسائل للسعودية حتى 30 يوليو 2020.

سلامة الغذاء

اخبار الاقتصاد

هيئة سلامة الغذاء

القومية لسلامة الغذاء

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