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سكاى نيوز: اعتقال 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات الأمريكية على مقتل فلويد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:56 ص
سكاى نيوز: اعتقال 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات الأمريكية على مقتل فلويد أعمال شغب فى الولايات المتحدة - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل أن الشرطة الأمريكية اعتقلت 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد. 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء الثلاثاء، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وتشهد المدن الأميركية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى. 

وفى ذات السياق أعلنت قيادة شرطة واشنطن عن اعتقال أكثر من 300 شخص بسبب انتهاكهم حظر التجوال، ومشاركتهم فى "أعمال الشغب والسطو" الليلة الماضية فى العاصمة.

 


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