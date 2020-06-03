سحب 13 رخصة من قائدى السيارات لعدم ارتداء الكمامة وغلق وتشميع 6 محلات بكفر الزيات

الغربية - مصطفى عادل

أنهي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، منذ قليل جولته المسائية بمدينة كفر الزيات ، في إطار سلسلة المتابعات اليومية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ الغربية ، أنه أنه تم سحب 13 رخصة من قائدى السيارات لعدم ارتداء الكمامة ومخالفة القرارات الصادرة بهذا الشأن ، الي جانب غلق وتشميع عدد 6 محلات لمخالفتهم لقرار الغلق الذي أقره مجلس الوزراء .

وخلال جولته، أصدر د. رحمي تعليماته لروبي مركز وندين كفر الزيات برفع القمامه الموجودة بالشوارع والمتابعة المستمرة لحملات النظافة علي مدار اليوم حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين. من ناحيه اخرى أكد الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، علي ضرورة توفير كافة الامكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران ، بحضور النائب سعيد طعيمة والمهندسة اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حي ثان طنطا محمود عيسي.

وجه نائب المحافظ بتوفير قطعة ارض مساحتها 300 متر والبناء عليها وانشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية في مجال المقاولات لانشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة .

وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية انه سوف يتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة في الارض المخصصة للمحطة بالكورنيش وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن تبرع أحد رجال الأعمال ب 50 مروحة لمدارس مدينة السنطة ، وذلك في إطار الاستعدا. لتجهيز المدارس لامتحانات الثانوية العامة .

وأشاد محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال لمبادرات الخير التي اطلقتها محافظة الغربية لمحابهة فيروس كورونا، موضحا ان رجال الأعمال يتسابقون للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوى، وكذلك التبرع بالسلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجا والعمالة الموقتة.