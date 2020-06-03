اليوم السابع
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زيادة دعم المزارعين والصيادين في الاتحاد الأوروبي تشجيعا للاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:42 م
زيادة دعم المزارعين والصيادين في الاتحاد الأوروبي تشجيعا للاقتصاد الأخضر الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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في اقتراحها لميزانية طويلة الأجل معززة ، ستزيد المفوضية الزراعية المشتركة بمقدار 9 مليار يورو  مقسمين على 4 مليار يورو لصندوق الضمان الزراعي الأوروبي و5  للصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية، والصندوق الأوروبي للمصايد البحرية ومصايد الأسماك (EMFF) بمبلغ 500 مليون يورو.
 
كما  سيتم توفير 15 مليار يورو إضافية للتنمية الريفية في إطار الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي لدعم المناطق الريفية التي لها دور حيوي تؤديه في تحقيق التحول الأخضر والوفاء بالمناخ الأوروبي الطموح والأهداف البيئية.
 
و قال المفوض وجوكى شوكو في مؤتمر صحفي: إن اقتراح المفوضية يعترف بالأهمية الاستراتيجية لقطاع الزراعة لدينا والدعم المستمر الذي يريد الاتحاد الأوروبي تقديمه لمزارعينا واقتصادنا الريفي، وسوف يساعد على دعم المزارعين بشكل أفضل لتحقيق التحول الأخضر والرقمي  . 
 
 من جانبه قال المفوض سينكيفيسيوس: “يهدف هذا التمويل الإضافي إلى تعزيز مرونة قطاع مصايد الأسماك وتوفير النطاق اللازم لإدارة الأزمات في المستقبل، مشيرًا إلى  إن تحقيق مصايد الأسماك المستدامة هو استثمار في مرونة القطاع وفي مستقبل الصيادين والنساء لدينا والأجيال التي ستتبعهم .  
 

الاتحاد الأوروبى

المزارع والمصايد

كورونا

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