اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:38 م
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رويترز: دول الخليج بأوبك لا تخطط لتمديد خفض طوعى لإنتاج النفط

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:12 م
رويترز: دول الخليج بأوبك لا تخطط لتمديد خفض طوعى لإنتاج النفط اوبك - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مصدران اليوم الأربعاء، إن السعودية والكويت والإمارات أعضاء منظمة أوبك لا يعتزمون تمديد خفض طوعي أكبر لإنتاج النفط قدره 1.18 مليون برميل يوميا بعد يونيو.

واتفقت مجموعة أوبك+ على خفض الانتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو للمساهمة في تعزيز الأسعار مع تعثر الطلب بسبب إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت السعودية والكويت والإمارات بخفض إضافي مقداره 1.18 مليون برميل يوميا في يونيو .

وقال مصدر "ليس هناك مناقشات لتمديد التخفيضات الإضافية الآن".

 


دول الخليج

اوبك

السعودية

نفط

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