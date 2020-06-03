رويترز: اقتصاد بريطانيا يواصل الانكماش لكن بوتيرة أبطأ

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني ظل في اتجاه نزولي حاد في مايو، غير أن وتيرة التراجع هدأت مقارنة بالانهيار الذي شهده أبريل واستفادت بعض الشركات من تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمدير المشتريات الذي يجمع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الكبيرين في بريطانيا إلى 30.0 من 13.8 في أبريل بارتفاع من قراءة أولية في مايو عند 28.9.

وارتفع المؤشر لقطاع الخدمات وحده على نحو طفيف أيضا عن القراءة الأولية، لكنه سجل 29.0 في ثاني أقل معدل على الإطلاق بعد انخفاض حاد في أبريل إلى 13.4.

وخسرت الشركات طلبيات مع تقليص العملاء الإنفاق.

وقال تيم مور مدير الدراسات الاقتصادية في آي.إتش.إس ماركت "الطلب الاستهلاكي ظل منخفضا للغاية حيث لا تزال قطاعات كبيرة من اقتصاد الخدمات في مرحلة التخطيط لاستئناف العمليات".

وعلى الجانب الإيجابي، شهدت بعض الشركات طلبيات جديدة من منطقة آسيا المحيط الهادي، حيث التعافي أكثر قوة، ومن جهود جديدة للبيع عبر الإنترنت.

ولا يشمل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا شركات التجزئة، التي كانت الأكثر تضررا من إغلاق المتاجر منذ بدء إجراءات العزل العام في 23 مارس، أو الكثير من الأنشطة الحرة.