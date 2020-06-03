اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:40 ص
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رويترز: إدارة ترامب تضع ثقتها فى منتجى النفط العالميين قبيل اجتماع أوبك+

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:00 ص
رويترز: إدارة ترامب تضع ثقتها فى منتجى النفط العالميين قبيل اجتماع أوبك+ اوبك - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول كبير إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى قبيل اجتماع مرتقب لمجموعة أوبك+ هذا الأسبوع أن كبار منتجي النفط مثل السعودية وروسيا سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام ولن يلحقوا الضرر بالاقتصاد العالمي عبر تغيير المسار.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز ردا على سؤال بشأن موقف الإدارة من منتجي النفط العالميين قبيل اجتماع أوبك+ المقرر غدا الخميس "نثق في أن كبار منتجي النفط لن يعودوا إلى سياسات تعوق تعافي منظم وسريع من هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة".

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ يوم الاثنين إن أوبك، التي تضم السعودية كأكبر منتج بها وروسيا، وهي ضمن أطراف أوبك+، تقتربان من التوصل لحل وسط بشأن تمديد خفض الإنتاج وتناقشان اقتراحا بتمديد خفض الإمدادات حتى يوليو أو أغسطس .

وعلى الرغم من أن الوضع أكثر هدوءا على ما يبدو فإن ترامب لا يزال يجري اتصالات. وقال الكرملين إن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا تخفيضات إنتاج أوبك+ وقضايا أخرى .

وساهم خفض الإنتاج من أوبك+ وتراجع قياسي في الإنتاج من الدول خارج المجموعة مثل الولايات المتحدة في رفع أسعار النفط العالمي إلى نحو 40 دولارا للبرميل على الرغم من أن هذا لا يزال أقل من السعر المسجل في يناير وبلغ نحو 64 دولارا.

وقال مصدر في قطاع النفط تواصل مع مسؤول في مكتب وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت إن الوزارة تراقب بتأن لكن عن كثب.

ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب للتعقيب.

 


اوبك

النفط

امريكا

روسيا

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