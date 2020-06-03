اليوم السابع
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روشتة هامة لمزارعى الموز لزيادة الإنتاج من خبراء وزارة الزراعة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:00 ص
روشتة هامة لمزارعى الموز لزيادة الإنتاج من خبراء وزارة الزراعة محصول الموز
كتب عز النوبى

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 ينشر " اليوم السابع "، عددا من التوصيات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، الواجب على مزارعى محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يونيو لزيادة الإنتاج.

أولا: أهم العمليات

1-هام وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح

2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفى وحرقها

3-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة

4-فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة

5- اكتمال نمو السباطات

6- جمع المحصول فى الأصناف المبكرة والتحميل والنقل

 

ثانيا:التسميد

ا-الأشجار التى تروى بالغمر

1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم اضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر

2- يتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات

3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما

ب- تسميد أشجار الموز التى تروى بالتنقيط

الرية الأولى – يضاف 5ك سلفات نشادر + اك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف8ك سلفات بوتاسيوم

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقى

ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار:

ثالثا: برنامج الري

شهر يونيو الكمية بالفدان من 40م3: 50م3 اجمالى الترات للفدان 120.0000 لتر الكمية للشجرة 130:175 لتر

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مرض تورد القمة مرض فيروسى ليس له علاج عند الإصابة التخلص من الشتلات المصابة ويتم نقلة عن طريق التربس

2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشرى المناسب

3-الانثراكنوز ويعلج عن طرق جمع كل النواشف والأشجار المصابة والتخلص منها بالحرق خارج المزرعة

4-مكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدت بمعدل 15سم لكل جورة، نيماكور بمعدل 30جم مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة.


الارشاد الزراعى

مزارع الموز

انتاج الموز

اخبار اليوم

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