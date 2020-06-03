روشتة هامة لمزارعى الموز لزيادة الإنتاج من خبراء وزارة الزراعة

ينشر " اليوم السابع "، عددا من التوصيات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، الواجب على مزارعى محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يونيو لزيادة الإنتاج.
أولا: أهم العمليات
1-هام وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح
2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفى وحرقها
3-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة
4-فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة
5- اكتمال نمو السباطات
6- جمع المحصول فى الأصناف المبكرة والتحميل والنقل
ثانيا:التسميد
ا-الأشجار التى تروى بالغمر
1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم اضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر
2- يتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات
3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما
ب- تسميد أشجار الموز التى تروى بالتنقيط
الرية الأولى – يضاف 5ك سلفات نشادر + اك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف8ك سلفات بوتاسيوم
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم
التسميد الورقى
ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار:
ثالثا: برنامج الري
شهر يونيو الكمية بالفدان من 40م3: 50م3 اجمالى الترات للفدان 120.0000 لتر الكمية للشجرة 130:175 لتر
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- مرض تورد القمة مرض فيروسى ليس له علاج عند الإصابة التخلص من الشتلات المصابة ويتم نقلة عن طريق التربس
2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشرى المناسب
3-الانثراكنوز ويعلج عن طرق جمع كل النواشف والأشجار المصابة والتخلص منها بالحرق خارج المزرعة
4-مكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدت بمعدل 15سم لكل جورة، نيماكور بمعدل 30جم مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة.
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