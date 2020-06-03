روسيا تسجل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و178 حالة وفاة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و178 حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة، وتخطت حالات الوفاة أكثر من 380 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 3 ملايين حالة شفاء من هذا الفيروس.

وتبدأ روسيا الأسبوع المقبل، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء "معتمد" فى البلاد لعلاج "كوفيد 19"، فى خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادى، وكشفت كشفت دراسة طبية حديثة أن كمامات الوجه والتباعد الاجتماعى يقللان من فرص الإصابة بفيروس كورونا الجديد بشكل كبير.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، بالأمس، أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليقترب بذلك عدد الإصابات فى البلاد من 200 ألف، وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و759 إصابة ليصل إجمالى الإصابات إلى 16509، وذلك وفق خبر عاجل.

وقالت كبيرة العلماء فى منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، إن المنظمة ينبغى أن يكون لديها ما يكفى من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسى كلوروكين فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.