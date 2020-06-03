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روساتوم الروسية: تكثف إجراءات الوقاية للحد من انتشار "كورونا" بمشروع الضبعة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:18 م
روساتوم الروسية: تكثف إجراءات الوقاية للحد من انتشار "كورونا" بمشروع الضبعة محطة نووية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت شركة أتوم ستروى اكسبورت القسم الهندسى لشركة روساتوم الروسية فى القاهرة والمقاول العام لبناء محطة الضبعة النووية أنها تعمل على تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) وتتبع المكاتب المخصصة للاستجابة لفيروس كورونا التى تم تشكيلها فى شهر مارس وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والهيئات الحكومية فى جمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى ذلك، تحرص المكاتب المختصة على العمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للتغيرات الناتجة عن الوضع الوبائى الحالى الخاص بأعمال شركة أتوم ستروى اكسبورت بما فى ذلك موقع بناء محطة الضبعة النووية.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه يتم تنظيم العمل فى المكاتب التابعة لفرع القاهرة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، حيث يتم التأكد من وجود مسافات كافية بين أماكن عمل الموظفين من أجل الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي. علاوة على اتخاذ الاحتياطات التالية فى فرع أتوم ستروى اكسبورت بالقاهرة وموقع بناء محطة الضبعة النووية:

•إنشاء نظام محكم للرقابة الطبية حيث يتم قياس درجة حرارة جميع الموظفين بصورة إلزامية، وفى حالة وجود أى علامات أعراض برد، يتم إرسال الموظف إلى المنزل ثم يقوم الطبيب بزيارته لإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة

•توفير منتجات وقائية شخصية ومطهرات لجميع الموظفين وأسرهم

•زيادة عدد الحافلات التى تنقل الموظفين إلى موقع بناء محطة الضبعة وداخل الموقع للتأكد من المسافة الاجتماعية

•امداد جميع المرافق ومناطق العمل بأجهزة تعقيم

•تخضع جميع مبانى الشركة للتطهير

•وضع ملصقات توعوية حول وسائل الحماية الشخصية والجماعية لمنع العدوى فى المكاتب ومناطق العمل

•تقليل عدد الموظفين الذين يتم نقلهم بين موقع المحطة والمكتب فى القاهرة وعقد الاجتماعات مع ممثلى هيئة محطات الطاقة النووية والمقاولين عن طريق المكالمات الهاتفية.

جميع الوحدات المشاركة فى تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير والتى تشمل وحدة الإدارة والصيانة ووحدة السلامة المهنية والصحة ووحدة حماية الموظفين فى حالة تأهب قصوى.

ويذكر أنه فى بجاية شهر مايو، تم تشخيص احدى موظفى فرع شركة أتوم ستروى اكسبورت فى القاهرة بفيروس كورونا، وهو حاليا فى حالة عزل تام ويخضع لعلاج متخصص. ونظراً لتحسنه الملحوظ، تم إرساله للعلاج فى العيادات الخارجية (فى المنزل) مع اتخاذ الإجراءات وتدابير العزل الذاتى اللازمة حتى الشفاء التام، كما يخضع للإشراف الطبى اليومي. علاوة على ذلك، تم عزل جميع الأشخاص المخالطين له وهم يخضعون إلى الإشراف الطبي. ومن خلال رصد الحالة الصحية للموظفين، لم يتم اكتشاف اى مصابين جدد بين الموظفين وأسرهم. وقد تم إخطار هيئة المحطات النووية حول تطور حالة الموظف المصاب وحرصت الشركة على التعاون المستمر مع الهيئة.

وفى هذا الإطار، علق الدكتور غريغورى سوسنين مدير مشروع الضبعة النووى ونائب رئيس شركة «أتوم ستروى اكسبورت» قائلاً: "هدفنا الرئيسى هو الحفاظ على صحة جميع الموظفين المشاركين فى بناء محطة الطاقة النووية وتقليل تأثير الوضع الوبائى الحالى على المشروع. وأكد أن الشركة تبذل قصارى جهدها لحماية الموظفين، ويتم اتخاذ التدابير الوقائية الازمة فى كل مكان -فى المناطق المشتركة، ومركبات الشركة، بالإضافة إلى المكاتب والمبانى الصناعية. وأضاف: "لا توجد أى حالات إصابة جديدة بـ كوفيد 19 حالياُ فى فرع شركة أتوم ستروى اكسبورت بالقاهرة. فالوضع تحت السيطرة التامة، ويتم تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية بصورة عادية، مع مراعاة جميع تدابير السلامة الضرورية والجدول الزمنى المحدد».

تتابع شركة "روساتوم" الروسية عن كثب الوضع حول وباء كوفيد 19 فى جميع البلدان التى تعمل بها ، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة الموظفين وضمان سلامة المنشآت النووية العاملة والتى مازالت تحت التشييد.


الكهرباء

الضبعة

الطاقة النووية

روساتوم

كورونا

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