اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:45 م
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روابط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربى بمحافظة القاهرة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:40 م
روابط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربى بمحافظة القاهرة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال للمتقدمين للمدارس الرسمية (عربي ) وفق توجيهات الوزارة ، حيث ارسل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير خطابا للمديريات بهذا الشأن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وحرصا علي الصحة العامة .
 
وفى السياق أكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية ، علي التقديم علي روابط مواقع الإدارات التعليمية الـ 32 التابعة لمديرية تعليم القاهرة تحت إشراف مركز المعلومات، ،وتوجيه عام رياض الأطفال، وهناك متابعة مستمرة لعملية التقديم واحصاء المتقدمين .
 
وأشار عطية إلي اهمية تنظيم العمل ومتابعة مديري العموم لمواقع الإدارات، مؤكدا علي أولياء الأمور تحري الدقة في إدخال البيانات الإلكترونية والكتابة الصحيحة للرقم القومي وإعادة مراجعته قبل حفظ البيانات، وأن ادخال البيانات مسئولية ولي الأمر ، كما سيتم اعلان اللينكات علي صفحة التواصل الاجتماعي الرسمية للمديرية وموقعها الرسمي  وعلي  مواقع الإدارات التعليمة وصفحات التواصل الاجتماعي  الرسمية الخاصة بكل إدارة .
 
والتقديم على الروابط التالية :
 
إدارة الشروق التعليمية (التقدم لمرحلة رياض الأطفال 2021/2020 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1bcd486JvOSqKPWObSwO_CQblvHAeyCWq6hqojZSK57odQ/viewform?usp=sf_link
 
التقديم لمرحله رياض الاطفال رسمى عربى بإدارة المطرية التعليمية عام 2020-2121
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9IoptbGf_901wlwTsVgpsL7POp0P9Bo5H4mmGqA2nrZJ1iA/viewform?usp=sf_link
 
إستمارة التقديم لمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2021/2020 بادارة المستقبل التعليمية ( رسمي عربي )
https://forms.gle/SjizYH46SQCLG9Ev7
 
ادارة منشأة ناصر التعليمية
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIK9lDCKW_IBKGJzbjidnxx8ioCT73mUHINm-JFPaI0_bNMg/viewform
 
التقديم لمرحلة رياض الاطفال رسمى عربي بادارة البساتين و دار السلام التعليمية عام 2020-2021
 
https://docs.google.com/forms/d/1RjA_c6Cy9lYErgQp3d8k1-eYMQI7_lRUFXQ0ApLCe7Y/edit
 
التقديم لمرحلة رياض الاطفال رسمى عربى بإدارة الشرابية التعليميةللعام 2020/2021
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rm_Qbgs0cEGnKq-zqkBNr3jtMEvnvdVPi97jUj2LjUJUNENJQ1JXMzc1WUpNTjA1TkUzRklZTkE4Vy4u
استمارة تقديم لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية عربى بإدارة غرب مدينة نصر
https://surveyheart.com/form/5ed3718952b5ff4a582ec395
استمارة التقديم لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسميه ادارة الخليفة والمقطم لعام2020-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zQiGOBBz4pn9vrtqUu2Z086ZECeEeqMLmhZOIOoRQfwkuw/viewform
استمارة تسجيل مرحلة رياض الأطفال لادارة مصر الجديده التعليميه للعام الدراسى 2020/2021
https://docs.google.com/forms/d/1uJ1kxLvN_np-jnw9-M4bE3Oz34Wi9S006oSJx7doqxI/edit?usp=sharing
 
استمارة تقديم لمرحله رياض الاطفال بإدارة السيدة زينب لعام 2020 - 2021 للمدارس الرسمية عربى
https://forms.gle/G9wsn2B3Z5x6xNpT7
استمارة تسجيل مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية (الحكومية-عام) لعام٢٠٢١/٢٠٢٠ بإدارة التبين التعليمية
https://forms.gle/NmDCTa1H7wg7cyyN7
 
ادارة الوايلي التعليمية
نموذج تقديم مرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4kaO-FvhZHVmJ5HW2ITcV5vkrn9jI7ZDRzqeHtmsytV2LtA/viewform?fbclid=IwAR0yIPVa1ttwfvQWOWzMqIHFfLnbUJDa1Gs7AWY7hZZBj0vhl2N12WRMtiw
 
ورصد "اليوم السابع" توقف موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بسبب كثرة الضغط والدخول عليه من أولياء الأمور لمحاولة التقديم ، حيث أكدت المديرية أنها تجرى بعض التحديثات على الموقع لمنع خروجه عن الخدمة واستيعاب كثرة الطلبات والدخول عليه .
 

التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

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