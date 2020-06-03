رقم قياسى جديد لوفيات كورونا فى البرازيل بتسجيل 1262 وفاة

رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقما قياسيا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا بلغ 33274 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498440 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات نظيره في فرنسا ليأتي رابعا على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.