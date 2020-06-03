رفع الرمال وإصلاح الإنارة على شاطئ العريش استعدادا لاستقبال المصطافين

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ مجلس مدينة العريش استعداداته للصيف على شاطئ العريش برفع الرمال وإصلاح شبكة الإنارة بمحافظة شمال سيناء، وأعلن مجلس مدينة العريش، أنه فى إطار الاستعدادات لدخول فصل الصيف أصدر رئيس المدينة ماجد محمد تعليمات إلى إدارة تحسين البيئة، ورئاسة حى الساحل ببذل أقصى مجهوداتهم للعمل على ظهور الساحل بشكل يتناسب مع أهالى العريش والمصطافين خلال فصل الصيف.

ويقوم مجلس المدينة بحصر الاحتياجات من الكشافات، ورفع كفاءة الشبكة الأرضية للكابلات والأعمدة الموجودة، وتغيير المتهالك منها، وبحث حالة الألسنة بالكورنيش وإمكانية رفع كفاءتها أذا تطلب الأمر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أن ماجد محمد احمد رئيس المدينة كلف رؤساء الأحياء بسرعةً الاستجابة لشكاوى المواطنين بفتح نوافذ اتصال اونلاين عبر صفحات مخصصة لتلقى شكاوى الأهالى والاستجابة الفورية لها، ومراجعة ما يتعذر حلها عليه.

وأوضح، البيان، أنه فى إطار الاجتماع التنفيذى الأسبوعى مع رؤساء الأحياء، عقد رئيس مدينة العريش اجتماعا بجميع رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية وقسم الإنارة.

وأوضح رئيس مدينة العريش الية العمل خلال المرحلة المقبلة، وتقسيم العمل داخل كل حى بين الموظفين وتكليفات جديدة لكل رئيس حى بإمكانية فتح نافذه (صفحة للحى على مواقع التواصل) لتلقى الشكاوى الخاصة بالحى والتواصل مع المواطنين، والعمل على حلها مع توفير الإمكانيات له ودفع الموارد اللازمة واللجان التى تسهم فى إزالة الشكوى من معدات وقدرات عمالية.

وأثنى رئيس المدينة على مجهودات رؤساء الأحياء خلال الفترة العصيبة من عمر البلاد وتنظيم العمل خلال فترة تقليص العمالة اعمالا بقرار محافظ شمال سيناء وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن العماله خلال فترة مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تمت مناقشة كل الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية لكل حى واسند الى رؤساء الأحياء ازالة اسبابها والعرض عليه حال تعذر حل بعضها.

وقال رئيس مدينة العريش انه يجرى اعداد خطة الانارة العامة وتوزيع كشافات الإنارة لكل حى حسب حصر رؤساء الأحياء للأماكن المحتاجة حسب تسجيل المواطن بالحي، واستبدال الأعمدة المتهالكة بالتنسيق مع شركة الكهرباء والإدارة الهندسية بالمجلس، والإشراف التام على نظافة المدينه والتأكد من رفع القمامة يوميا.

وأهاب رئيس مدينة العريش بالمواطنين اتباع بيان شركة النظافة الصادر عنهم كمساهمة فى ظهور المدينه بالوجة اللائق بأهلها .

ووجه رؤساء الأحياء بمخاطبة شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء بشأن الاعطال التى يتم الإبلاغ عنها من المواطنين ومتابعة وصول المياه الى الاهالى حال ضخها حسب جدول الشركه ، وانذار كل من يترك مزاريب المياه على الشارع مهدرا للمياه ومتسبب فى منعها عن غيره ، وإخطار كل من تمت لديه الازاله بعدم رجوع الشئ لاصله وإلا عرض نفسه للنيابه المختصة.







