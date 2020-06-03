اليوم السابع
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رئيس وزراء الجزائر يبحث مع نظيره الموريتانى سبل تعزيز التعاون

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:00 ص
رئيس وزراء الجزائر يبحث مع نظيره الموريتانى سبل تعزيز التعاون رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد
وكالات

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بحث رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، فى مكالمة هاتفية اليوم، مع نظيره الموريتانى إسماعيل بده الشيخ سيديا، سٌبل تعزيز علاقات التعاون.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا الوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وإعطائها دفعاً جديدًا بين البلدين.

كما تطرقا إلى الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا وإلى سياسات الوقاية منها ومكافحتها من أجل الحد من انتشار هذا الوباء.  


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