رئيس هيئة النيابة الإدارية يقرر إنشاء وحدة الرعاية الإنسانية لرعاية الأعضاء والموظفين

كتب عبد الله محمود

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عصر اليوم الأربعاء، قراراً بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية والتي ستكون تابعة لمكتب رئيس الهيئة.

وكلف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار وليد الجارحي مديراً للوحدة الرعاية الإنسانية، وبعضوية مصطفى الشربيني رئيس النيابة ومن المقرر أن تختص الوحدة بالآتي:

1) متابعة حالة الأعضاء وموظفي النيابة المرضى بالمستشفيات.

2) تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأعضاء المحجوزين بالمستشفيات.

3) متابعة الأعضاء الذين اكتمل عطائهم وأسر المتوفين.

4) تفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأجهزة وزارة الصحة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة من تلك الخدمات.

5) يكون لهذه الوحدة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة.