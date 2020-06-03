اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:36 م
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رئيس مدينة سفاجا: خصم 1% من تعاقدات الشركات حال عدم التزام عمالها بالكمامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:21 م
رئيس مدينة سفاجا: خصم 1% من تعاقدات الشركات حال عدم التزام عمالها بالكمامة التزام العمالة بارتداء الكمامة بمشروعات سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، أنها تقوم بزيارات مفاجئة لمواقع العمل للتأكد من تطبيق قرارت الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العمل، وأهمها ارتداء الكمامة، حيث تقوم بالمرور بصفة دورية على تلك المشروعات، والتنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية المقررة وخصم نسبة 1% من إجمالى التعاقدات مع هذه الشركات حال مخالفتها التعليمات وذلك فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، فى بيان لها، أنها تفقدت عدة مشروعات يجرى تنفيذها فى مدينة سفاجا، للتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والتزام الشركات والعمالة بارتداء الكمامات والقفازات واتباع الإجراءات الوقائية التى أصدرتها الجهات المختصة. 

وأضافت أنها تتابع عمل اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت رئيس المدينة أن من المواقع التى تم تفقدها عملية إنشاء مدرسة الصناعات البحرية وعملية رصف الطرق وصيانة وتركيب أعمدة الكهرباء وإنشاء مبنى لإدارة التموين وتطوير مبنى الضرائب العقارى، مؤكدةً أن المرور الميدانى يهدف إلى التأكد من الالتزام بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل .

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التزام العمالة بارتداء الكمامة بمشروعات سفاجا 

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التزام العمالة بارتداء الكمامة بمشروعات سفاجا 

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التزام العمالة بارتداء الكمامة بمشروعات سفاجا 

 
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التزام العمالة بارتداء الكمامة بمشروعات سفاجا 

 
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التزام العمالة بارتداء الكمامة بمشروعات سفاجا 

 

 

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التزام العمالة بارتداء الكمامة بمشروعات سفاجا 

 

 


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