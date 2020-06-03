رئيس مدينة الغردقة يتابع عمليات رفع مخلفات المبانى بالشوارع..صور

أعلن مجلس مدينة الغردقة، عن استمرار أعمال رفع المخلفات ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينه الغردقة، تنفيذا لتوجيهات محافظة البحر الأحمر والذى أكد على تكثيف تلك الحملات وتكثيف اعمال التجريد ورفع الأتربة والتى يصعب رفعها فى المناطق السكنيه.

وترأس اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، حملة لرفع مخلفات المبانى بمنطقة الاحياء، بحى شمال الغردقة لرفع مخلفات المبانى من الشوارع والميادين المختلفة، كذلك للمتابعة الدورية فى عملية النظافة بالشوارع كإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.

وشدد رئيس مدينة الغردقة على رؤساء الاحياء بتكثيف الأعمال ومتابعة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتى تهدف الى الحرص على سلامة وصحة المواطنين، كما شدد على رفع جميع مخلفات المبانى بحى شمال الغردقة بمنطقه شمال الأحياء تمهيدا لأعمال البنيه التحتيه.

وتضمن البينة التحتية بحى شمال الغردقة عملية تطوير الشوارع والمناطق المحرومة من اسفلت واناره عامة لاظهار الشكل الحضارى واللمسة الجمالية اثناء تنفيذ الاعمال استكمالا لمجهودات التطوير والتجميل التى تنفذها المحافظة فى العديد من المناطق.

ومن جانب أخر تابع رئيس مدينة الغردقة انتظام الأسواق وتوافر جميع السلع الغذائية والمخابز تعمل بكامل طاقتها مع التزام جميع البائعين بارتداء الكمامات كأجراء احترازى ووقائى حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة تعليماته للجنه المشكله بمتابعة دورية للأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين.