اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة سوهاج: الموافقة على إنشاء كلية التربية النوعية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:47 م
رئيس جامعة سوهاج: الموافقة على إنشاء كلية التربية النوعية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج.

وقال رئيس الجامعة أن إنشاء كلية للتربية النوعية يعد خطوة مهمة للجامعة والمجتمع السوهاجي، بهدف تطوير التعليم وتخريج المعلم النوعي المتميز، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم النوعي وتوفير الاحتياجات الكمية من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، نظرًا للعجز الشديد في الكوادر النوعية المتخصصة .

وأوضح عزيز، أنه يوجد بالإقليم عجز شديد من الكوادر النوعية المتخصصة، وذلك بناء على دراسة مسبقة باحتياجات تلك الكوادر بالمحافظة، وذلك اضافة لكليات الجامعة لقطاع الفنون بصفة عامة، واستكمالا لدور كلية الفنون التطبيقية والتراثية بصفة خاصة للارتقاء بألوان الفن المختلفة، لاصحاب الحرف والورش من خلال التدريب والذي يؤدي الى تشجيع ريادة الاعمال والصناعات الصغيرة خاصة صناعة النسبج الذي تشتهر بها المحافظة .

 وأشار رئيس الجامعة إلى أن الكلية تنفرد بتخريج معلمين متخصصين في التربية الموسيقية والفنية والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات البحثية والتدريبية والاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المختلفة كالمتاحف والمعارض والخدمات الفندقية،وتعمل على تقليل الاغتراب.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

مجلس الوزراء

التربية النوعية

جامعة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة