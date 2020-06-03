رئيس جامعة سوهاج: الموافقة على إنشاء كلية التربية النوعية

وقال رئيس الجامعة أن إنشاء كلية للتربية النوعية يعد خطوة مهمة للجامعة والمجتمع السوهاجي، بهدف تطوير التعليم وتخريج المعلم النوعي المتميز، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم النوعي وتوفير الاحتياجات الكمية من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، نظرًا للعجز الشديد في الكوادر النوعية المتخصصة .

وأوضح عزيز، أنه يوجد بالإقليم عجز شديد من الكوادر النوعية المتخصصة، وذلك بناء على دراسة مسبقة باحتياجات تلك الكوادر بالمحافظة، وذلك اضافة لكليات الجامعة لقطاع الفنون بصفة عامة، واستكمالا لدور كلية الفنون التطبيقية والتراثية بصفة خاصة للارتقاء بألوان الفن المختلفة، لاصحاب الحرف والورش من خلال التدريب والذي يؤدي الى تشجيع ريادة الاعمال والصناعات الصغيرة خاصة صناعة النسبج الذي تشتهر بها المحافظة .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الكلية تنفرد بتخريج معلمين متخصصين في التربية الموسيقية والفنية والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات البحثية والتدريبية والاستشارات المتخصصة لمؤسسات المجتمع المختلفة كالمتاحف والمعارض والخدمات الفندقية،وتعمل على تقليل الاغتراب.