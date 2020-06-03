اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى: إصابة عميدة كلية الآثار بقنا بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:19 م
رئيس جامعة جنوب الوادى: إصابة عميدة كلية الآثار بقنا بفيروس كورونا الدكتور يوسف الغرباوى رئيي جامعةجنوب الوادى
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى عن إصابة إيمان أبو زيد، عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، بفيروس كورونا وجرى لها التحاليل وأخذ مسحة أسفرت عن إيجابية الحالة.

وأضاف رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع" أن عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي أصيبت بفيروس كورونا، جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وهى بصحة جيدة.

وقامت جامعة جنوب الوادى بإخطار فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة بقنا، وبدأت في إجراءات تقصي وفحص المخالطين، والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي للمدة المقررة، والإبلاغ على الفور في حالة ظهور أي أعراض.

وفى وقت سابق تم تخصيص المستشفى العام بقنا لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفتح مستشفى الطوارئ بالجامعة لاستقبال مرضى المحافظة في بقية التخصصات على مدار الأسبوع، ضمن إسهامات الجامعة في التعاون مع وزارة الصحة لمحاربة الفيروس ومساعدة أهل قنا.

 

 


عميدة كلية اثار قنا

فيروس كورونا

رئيس جامعة جنوب الوادى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة