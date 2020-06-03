رئيس جامعة جنوب الوادى: إصابة عميدة كلية الآثار بقنا بفيروس كورونا

قنا- وائل محمد

كشف الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى عن إصابة إيمان أبو زيد، عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، بفيروس كورونا وجرى لها التحاليل وأخذ مسحة أسفرت عن إيجابية الحالة.

وأضاف رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع" أن عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي أصيبت بفيروس كورونا، جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وهى بصحة جيدة.

وقامت جامعة جنوب الوادى بإخطار فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة بقنا، وبدأت في إجراءات تقصي وفحص المخالطين، والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي للمدة المقررة، والإبلاغ على الفور في حالة ظهور أي أعراض.

وفى وقت سابق تم تخصيص المستشفى العام بقنا لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفتح مستشفى الطوارئ بالجامعة لاستقبال مرضى المحافظة في بقية التخصصات على مدار الأسبوع، ضمن إسهامات الجامعة في التعاون مع وزارة الصحة لمحاربة الفيروس ومساعدة أهل قنا.