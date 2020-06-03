اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة إجراء مقابلات للمتقدمين لمنصب عميد التجارة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:07 م
رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة إجراء مقابلات للمتقدمين لمنصب عميد التجارة لجنه مقابلات مع المتقدمين لمنصب عميد كلية التجارة
المنوفية - محمود شاكر

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أجرت اليوم اللجنة التى يرأسها الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وتضم فى عضويتها الدكتور صقر أحمد صقر، الدكتور محمد إبراهيم رئيسا الجامعة الأسبقان، الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مقابلات مع المتقدمين لمنصب عميد كلية التجارة.

وتقدم لمنصب عميد الكلية كل من: الدكتور محمد على وهدان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أمجد حامد عماره وكيل الكلية لشئون التعليم. 

كان مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية قد استأنف دوراته فى عدد من البرامج التنموية للعاملين بالجامعة بعد توقف مؤقت لأنشطة المركز جراء تفشى أزمة فيروس كورونا، والتى تناولت عدة محاور حول المهارات الإدارية الحديثة لقادة المستوى الإشرافى وبرنامج الأمن والسلامة وحماية بيئة العمل وبرنامج الشفافية ومكافحة الفساد.

هذا وقد تناولت الفعاليات الأولى للبرامج مناقشة ظاهرة الفساد من حيث المفهوم أشكاله وأنواعه حاضر فيها الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تطرقت الفعاليات لمناقشة أبعاد العملية الإدارية ووظائف الإدارة وحاضر فيها الدكتورة درية محمد خيرى وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى جانب متصل، تضمنت الفعاليات القوانين المنظمة للسلامة والصحة المهنية وحاضر فيها صيدلى عزة صبحى الخولى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين البيئة بمستشفى معهد الكبد بالجامعة.

وتأتى الفعاليات برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر المشرف على إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف على إدارة الاستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب.


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