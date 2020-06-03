اليوم السابع
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رئيس الإسكندرية للتكرير: جميع وحدات الشركة تعمل بكامل طاقتها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:00 م
رئيس الإسكندرية للتكرير: جميع وحدات الشركة تعمل بكامل طاقتها عصام شاهين، رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير
كتبت - مروة الغول

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تفقد الكيميائي عصام شاهين، رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير"انربك"، إحدي شركات قطاع البترول الوحدات الإنتاجية  للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جميع الوحدات الإنتاجية أثناء ساعات العمل.
 
وأوضح الكيميائي عصام شاهين خلال جولته، أن جميع وحدات الشركة تعمل بكامل طاقتها، وأن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة طبقا لتعليمات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ينفذها العاملين بكل حزم.
 
وشدد الكيميائي عصام شاهين رئيس شركة انربك أثناء تفقده لوحدات الشركة على ضرورة القيام بنشر الوعى بين كافة العاملين بأهمية ارتداء الكمامة للحفاظ على الصحة العامة والتزاما بتعليمات الدولة ووزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول بمحاربة فيروس كورونا.
 
وأكد أن الشركة تقوم بشكل يومى بتطهير وتعقيم كافة المكاتب والمبانى الإدارية وغرف التحكم ومبني الكنترول الرئيسي ومبنى كنترول الغلاية، وذلك حرصا من إدارة الشركة على زيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على السلامة والصحة المهنية للعاملين.
 
 
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البترول

أنربك

الاسكندرية الوطنية للتكرير

اخبار مصر

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