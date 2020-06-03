دونالد ترامب يعلن عن رغبته فى عقد اتفاق نووي مع روسيا

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تطلعه إلى عقد اتفاق نووي مع روسيا، قائلا: أريد اتفاقا نوويا مع روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، رد ترامب على سؤال حول روسيا قائلا: "أريد اتفاقا نوويا.. (أريد) الذرة الآمنة، لأن ذلك يمثل أكبر تحد يواجهه العالم".

ومن المقرر أن تنتهي مدة اتفاقية "ستارت-3" حول الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2021، وتقول الولايات المتحدة إن تمديدها ممكن فقط بشرط انضمام الصين إليها وأن تشمل عددا من أنظمة سلاح لم تذكر في نص الاتفاقية الحالية.