اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دوائر محاكم الاستئناف تواصل عملها لليوم الثالث بانتظام بتطبيق الإجراءات الوقائية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:00 ص
دوائر محاكم الاستئناف تواصل عملها لليوم الثالث بانتظام بتطبيق الإجراءات الوقائية دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل دوائر محكمة استئناف القاهرة عملها ، اليوم الأربعاء ، لليوم الثالث على التوالى العمل بها ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التعليمات التى أصدرها من قبل المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة.

من جانبه أكد المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بالمحكمة ، إن رئيس المحكمة يتابع بنفسه تنفيذ الإجراءات الوقائية و التعليمات التى كان قد أصدرها ، حيث كلف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بقراره السابق المتضمن هذه التعليمات.

واضاف المستشار سيف لليوم السابع فيما يتعلق بالعمل والعودة بشكل كامل للعمل بالمحاكم ، قال إن قرار رئيس المحكمة يتعلق بعمل الدوائر خلال شهر يونيو ، على أن تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع ، ووفقا لتطورات الأحداث سيتم وضع الإطار المناسب للعمل لما بعد دور يونيو ، مشيرا إلى أن القرار السابق لرئيس المحكمة كان ينص على أن يكون دور يوليو واغسطس أدوار كاملة ، لكن الأمر كله يكون محل الدراسة وفقا للاحداث. وانتظم العمل فى دوائر محكمة استئناف القاهرة ، الاثنين الماضى ،  وذلك بعد فترة تأجيل المحكمة لجلساتها قاربت الشهرين ، بسبب الإجراءات التى اتخذت لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وتعمل دوائر محكمة الاستئناف لمدة 4 أيام فى الأسبوع خلال دور يونيو ، بعد أن كانت تعمل خلال مايو يومين فقط ، وتم توزيعها وفقا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح،  تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .

أما الدوائر المدنية [ مدني عام - تعويضات - تجاري - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة ، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي ( السبت، الأحد ) ، ( الثلاثاء الأربعاء).

وإعادة العمل بدوائر محكمة استئناف القاهرة ، مع اتخاذ عدد من الاحتياطات منها ، تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني ، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين . كما تم التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم . ومنح رئيس المحكمة لكل رئيس دائرة صلاحية تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .


محكمة الاستئناف

إجراءات الوقاية من كورونا

عودة المحاكم للعمل

فيروس كورونا

مواجهة فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقض تعقدها 16 يونيو.. اعرف اختصاصات الجمعيات العمومية للمحاكم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:00 ص

انتظام العمل فى دوائر محكمة استئناف القاهرة بعد تأجيل الجلسات طوال شهرين

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:15 م

رئيس الاستئناف يعيد تشكيل المكتب الفني لتسيير الأعمال بعد انتهاء مدته

الأحد، 31 مايو 2020 07:25 م

لحظة تاريخية فى أرشيف المحاكم المصرية.. عودة العمل بالمحاكم بعد توقف دام شهرا ونصف بسبب تفشى وباء كورونا.. و 7 إجراءات احترازية مع العودة تدريجيا.. ورئيس محكمة النقض يتفقد أول أيام العمل

السبت، 30 مايو 2020 09:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة