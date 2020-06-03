دوائر محاكم الاستئناف تواصل عملها لليوم الثالث بانتظام بتطبيق الإجراءات الوقائية

كتبت هدى أبو بكر

تواصل دوائر محكمة استئناف القاهرة عملها ، اليوم الأربعاء ، لليوم الثالث على التوالى العمل بها ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التعليمات التى أصدرها من قبل المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة.

من جانبه أكد المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بالمحكمة ، إن رئيس المحكمة يتابع بنفسه تنفيذ الإجراءات الوقائية و التعليمات التى كان قد أصدرها ، حيث كلف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بقراره السابق المتضمن هذه التعليمات.

واضاف المستشار سيف لليوم السابع فيما يتعلق بالعمل والعودة بشكل كامل للعمل بالمحاكم ، قال إن قرار رئيس المحكمة يتعلق بعمل الدوائر خلال شهر يونيو ، على أن تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع ، ووفقا لتطورات الأحداث سيتم وضع الإطار المناسب للعمل لما بعد دور يونيو ، مشيرا إلى أن القرار السابق لرئيس المحكمة كان ينص على أن يكون دور يوليو واغسطس أدوار كاملة ، لكن الأمر كله يكون محل الدراسة وفقا للاحداث. وانتظم العمل فى دوائر محكمة استئناف القاهرة ، الاثنين الماضى ، وذلك بعد فترة تأجيل المحكمة لجلساتها قاربت الشهرين ، بسبب الإجراءات التى اتخذت لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وتعمل دوائر محكمة الاستئناف لمدة 4 أيام فى الأسبوع خلال دور يونيو ، بعد أن كانت تعمل خلال مايو يومين فقط ، وتم توزيعها وفقا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .

أما الدوائر المدنية [ مدني عام - تعويضات - تجاري - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة ، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي ( السبت، الأحد ) ، ( الثلاثاء الأربعاء).

وإعادة العمل بدوائر محكمة استئناف القاهرة ، مع اتخاذ عدد من الاحتياطات منها ، تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني ، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين . كما تم التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم . ومنح رئيس المحكمة لكل رئيس دائرة صلاحية تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .