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خروج 5 متعافين من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:19 ص
خروج 5 متعافين من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة مستشفى النيل للتأمين الصحى
القليوبية نيفين طه

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أعلنت مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، والتى تم تجهيزها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضمن 11 مستشفى بالقليوبية خصصتها وزارة الصحة، عن تعافى وخروج 5 حالات بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

 

وأوضح عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

 

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

فيما أكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


كورونا

مستشفى النيل

القليوبية

اخبار مصر

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